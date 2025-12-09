В Челябинской области школьникам перестанут выдавать бесплатное молоко

Дети получали бесплатное молоко в Челябинской области с 2020 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области с 2026 года ученикам начальных классов перестанут выдавать бесплатное молоко. Об этом заявили в региональном министерстве образования и науки.

«Мониторинг показал, что в последнее время особого запроса у детей и родителей на молоко дополнительно к бесплатному обеду нет. Многие родители прямо говорили: лучше включать побольше молочной продукции, а это и творог, и кефир, и сыр, — в рацион бесплатных обедов», — сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области, пишет telegram-канал «Саткинский рабочий».

Молоко выдавали ученикам начальных классов с 2020 года в качестве дополнительной меры поддержки в условиях пандемии COVID-19. В ведомстве полагают, что с отменой выдачи молока интересы детей не пострадают.

Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области. Там заявили, что оперативно пояснение предоставить не могут и ответят «по возможности».

Обновлено в 13:12 по уральскому времени: