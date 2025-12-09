В Кургане зафиксировали снежный дефицит

Высота снежного покрова ниже нормы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утром 9 декабря высота снежного покрова в Кургане составила всего 4 см, что на 10 см ниже климатической нормы для этой даты. Об этом сообщает tg-канал «Погода 45».

«В Кургане высота снежного покрова составляла 4 см — это на 10 см ниже климатической нормы для этой даты, хотя бывало и хуже», — отметили в tg-канале. За 20 лет ниже нынешних 4 см снежный покров в Кургане был только дважды: в 2017 году — 2 см и в 2008 году — полное отсутствие снега.

Уточняется, что к началу третьей декады декабря высота снежного покрова в Кургане ожидается на уровне 7–10 см. Это также ниже многолетней нормы для этого периода. Сейчас на территории Курганской области высота покрова колеблется от 0 до 11 сантиметров. В селе Лебяжье осадков на поверхности почвы нет вовсе — там фиксируется 0 см снега. В Далматово, напротив, лежит уже 11 см. Следующий снег ожидается 14–15 декабря.

