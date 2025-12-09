Пациентов ямальского СПИД-центра запретили навещать из-за гриппа
09 декабря 2025 в 11:59
В ямальском СПИД-центре введен масочный режим
В ямальском СПИД-Центре, который расположен в Ноябрьске введены ограничения из-за ситуации с заболеваемостью гриппом. Об этом сообщили на официальном сайте медучреждения.
«Строгий масочный режим. Запрет на посещение пациентов стационара посетителями», — указано в перечне временных ограничений.
Ранее URA.RU сообщало об ограничительных мероприятиях в центральной больнице Нового Уренгоя. Там был введен масочный режим и запрет на посещение стационара.
