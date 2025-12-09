Логотип РИА URA.RU
Пациентов ямальского СПИД-центра запретили навещать из-за гриппа

09 декабря 2025 в 11:59
Фото: Илья Московец © URA.RU

В ямальском СПИД-Центре, который расположен в Ноябрьске введены ограничения из-за ситуации с заболеваемостью гриппом. Об этом сообщили на официальном сайте медучреждения.

«Строгий масочный режим. Запрет на посещение пациентов стационара посетителями», — указано в перечне временных ограничений.

Ранее URA.RU сообщало об ограничительных мероприятиях в центральной больнице Нового Уренгоя. Там был введен масочный режим и запрет на посещение стационара.

