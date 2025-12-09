Водители в ХМАО смогут меньше платить за ОСАГО

ЦБ снизил территориальный коэффициент для ОСАГО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте и Ханты-Мансийске может снизиться стоимость обязательной страховки для автомобилей. Банк России уменьшил в городах территориальный коэффициент для ОСАГО.

«Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей. Таким образом, для законопослушных водителей автогражданка может подешеветь», — поясняет управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В ЦБ проанализировали в том числе объемы выплат по страховке и собранные премии. На основе этого удалось снизить территориальный коэффициент в некоторых регионах. В Сургуте он уменьшился с с 1,8 до 1,7, а в Ханты-Мансийске — с 1,4 до 1,3.

