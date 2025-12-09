Дефицит чиновников в свердловских глубинках решат новыми льготами

В заксо предложили смягчить требования к муниципальным чиновникам Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Свердловской области начали корректировку регионального законодательства о муниципальной службе, следуя поручению президента России. Изменения касаются снижения требований к стажу для кандидатов на ключевые должности в местных администрациях, а также введения льгот для выпускников вузов с дипломом с отличием. Об этом на заседании парламента заявил депутат Михаил Зубарев.

«Речь идет о корректировке квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, профессиональной подготовке, а также к уровню образования. Для лиц, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием, указанные требования к стажу снижаются на один год в течение трех лет со дня выдачи такого диплома», — сказал Зубарев.