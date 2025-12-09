Логотип РИА URA.RU
Дефицит чиновников в свердловских глубинках решат новыми льготами

Свердловская область снизит требования к стажу для чиновников
09 декабря 2025 в 12:01
Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Свердловской области начали корректировку регионального законодательства о муниципальной службе, следуя поручению президента России. Изменения касаются снижения требований к стажу для кандидатов на ключевые должности в местных администрациях, а также введения льгот для выпускников вузов с дипломом с отличием. Об этом на заседании парламента заявил депутат Михаил Зубарев.

«Речь идет о корректировке квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, профессиональной подготовке, а также к уровню образования. Для лиц, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра с отличием, указанные требования к стажу снижаются на один год в течение трех лет со дня выдачи такого диплома», — сказал Зубарев.

Законопроект вносит поправки в закон «Об особенностях муниципальной службы в Свердловской области». Согласно новым нормам, для высших должностей потребуется стаж не менее 4 лет (вместо прежних 5), для главных — не менее 2 лет, для ведущих — не менее 1 года. Также будут скорректированы положения типового контракта с главой местной администрации, касающиеся его прямых обязанностей по решению вопросов местного значения. Цель изменений — расширить кадровый потенциал на муниципальном уровне и создать стимулы для молодых специалистов.

