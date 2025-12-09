Депутаты Екатеринбурга отдали выборы мэра губернатору, сопротивлялись двое

Против новой схемы избрания мэра выступило два депутата (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга утвердила поправки в Устав города, которые меняют систему выборов мэра. При этом к единогласному решению прийти не удалось — против новой схемы избрания оказались депутат КПРФ Виктория Ивачева и Константин Киселев от «Яблока», «за» выступили 28 человек, передает корреспондент URA.RU.

«Изменения, которые сегодня предлагаются, местное самоуправление просто-напросто убивают. Единственный аргумент, который я услышал в пользу изменений, звучит для меня как минимум странно. Он звучит так: у нас в регионе губернатор отвечает за все. И в этом смысле мэр должен быть абсолютно подчинен и ответственен перед губернатором», — сказал Киселев, подчеркнув, что глава должен нести ответственность в первую очередь перед жителями.

Позиция КПРФ предсказуема. Они изначально выступали против новой схемы избрания глав муниципалитетов, требовали вернуть прямые выборы мэра. А накануне отказались выдвигать своего кандидата для участия в конкурсе на пост главы Екатеринбурга. Депутат Александр Колесников в свою очередь призвал директора правового департамента администрации Татьяну Ширяеву организовать в думе семинар, где Киселеву и коммунистам бы объяснили правила взаимодействия властей Екатеринбурга и области.

Продолжение после рекламы

Согласно принятому в июне 2025 года федеральному закону о местном самоуправлении, право отбора кандидатов на пост мэра в муниципалитетах перешло к губернаторам. На Свердловскую область закон приземлили в октябре. Если раньше заявиться на конкурс мог любой желающий, то теперь представлять своих кандидатов могут только общественные организации и политические партии. Из числа претендентов губернатор должен отобрать минимум двоих и вынести их кандидатуры на рассмотрение думы.