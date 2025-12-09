Депутаты Екатеринбурга отдали выборы мэра губернатору, сопротивлялись двое
Против новой схемы избрания мэра выступило два депутата (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Гордума Екатеринбурга утвердила поправки в Устав города, которые меняют систему выборов мэра. При этом к единогласному решению прийти не удалось — против новой схемы избрания оказались депутат КПРФ Виктория Ивачева и Константин Киселев от «Яблока», «за» выступили 28 человек, передает корреспондент URA.RU.
«Изменения, которые сегодня предлагаются, местное самоуправление просто-напросто убивают. Единственный аргумент, который я услышал в пользу изменений, звучит для меня как минимум странно. Он звучит так: у нас в регионе губернатор отвечает за все. И в этом смысле мэр должен быть абсолютно подчинен и ответственен перед губернатором», — сказал Киселев, подчеркнув, что глава должен нести ответственность в первую очередь перед жителями.
Позиция КПРФ предсказуема. Они изначально выступали против новой схемы избрания глав муниципалитетов, требовали вернуть прямые выборы мэра. А накануне отказались выдвигать своего кандидата для участия в конкурсе на пост главы Екатеринбурга. Депутат Александр Колесников в свою очередь призвал директора правового департамента администрации Татьяну Ширяеву организовать в думе семинар, где Киселеву и коммунистам бы объяснили правила взаимодействия властей Екатеринбурга и области.
Согласно принятому в июне 2025 года федеральному закону о местном самоуправлении, право отбора кандидатов на пост мэра в муниципалитетах перешло к губернаторам. На Свердловскую область закон приземлили в октябре. Если раньше заявиться на конкурс мог любой желающий, то теперь представлять своих кандидатов могут только общественные организации и политические партии. Из числа претендентов губернатор должен отобрать минимум двоих и вынести их кандидатуры на рассмотрение думы.
От партии «Единая Россия» на выборы пойдет действующий градоначальник Алексей Орлов, «Новых людей» представит Ирина Виноградова, от Совета муниципальных образований выдвинут Дмитрий Нисковских. ЛДПР выдвинули члена партии Владимира Кузнецова, а «Справедливая Россия» — депутата Екатерину Есину.
