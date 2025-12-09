Стало известно, каким категориям мигрантов запретят работать в доставке в Пермском крае

Ограничения затронут иностранцев, трудящихся на основании патентов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 2026 года в Пермском крае планируется ввести запрет на работу мигрантов в сфере курьерской доставки. Службам доставки намерены предоставить трехмесячный переходный период для замены иностранных работников на этих позициях. Ограничения затронут иностранцев, трудящихся на основании патентов.

«Замещение освободившихся рабочих мест предполагается осуществлять „за счет привлечения местного трудового ресурса“. При этом работодателям сохранится право нанимать без патента граждан государств — членов Евразийского экономического союза (Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана), а также иностранных граждан, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание в Российской Федерации», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на региональное министерство труда.