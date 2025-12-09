Mash: Тимур Родригез оказался самым невостребованным артистом зимы
Артист требует 3,5 млн рублей, личную гримерку и 15 охранников для выступления
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Российский певец Тимур Родригез остался без концертов на предстоящий квартал из-за завышенных требований к гонорару и условиям выступлений. Его минимальная ставка за 50-минутное шоу составляет 3,5 миллиона рублей, что заказчики посчитали чрезмерным. Об этом сообщил telegram-канал.
«Базовый минимум для шоумена: 3,5 млн рублей за 50 минут (при безнале +13%). Бывший комик требует две гримёрки, до 15 охранников, никакого доступа посторонним», — отмечается в посте telegram-канала Mash.
Отсутствие доходов привело к тому, что артист не может выполнять финансовые обязательства перед бывшей семьей. В октябре он обратился в суд с иском о четырехкратном снижении размера алиментов, но его экс-супруга Анна Девочкина выступает против этого.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.