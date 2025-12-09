Власти Сургута оборудовали половину перекрестков умными светофорами
Благодаря новым светофорам в городе на 13% сократились пробки
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Сургуте идет активная замена обычных светофоров на умные. После полной модернизации система сможет давать приоритет в проезде общественного транспорта на перекрестках и снижать пробки. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Реализация следующего этапа развития интеллектуальных транспортных систем с предоставлением приоритетного проезда для общественного транспорта возможна после модернизации всех светофорных объектов», — пояснили в мэрии. Сейчас 74 светофора из 183 уже работают в адаптивном режиме, который помогает перераспределять трафик и снижать заторы. Движение автобусов и работу коммунальной техники можно отслеживать онлайн на сайте администрации и в мобильном приложении.
Следующий шаг — это внедрение модуля управления парковочным пространством. После модернизации система сможет показывать, какие муниципальные стояночные места заняты, а какие свободны. Этим будет управлять единая программа, что позволит навести порядок и упростить поиск парковки в городе.
В конце ноября власти Сургута установили в городе 17 новых светофоров. Электронные регулировщики появились на улице Гагарина, три на Нефтеюганском шоссе, а также на Югорском тракте, улице 50 лет ВЛКСМ, Быстринской и генерала Иванова. Кроме этого, новые светофоры появятся на нерегулируемых переходах на улице Крылова. Также прорабатывается вопрос об установке светофорного объекта на улице Губкина — от больничного комплекса до улицы Энтузиастов. Специалисты подсчитали, что за пять лет уровень загруженности дорог в городе снизился примерно на 13%, несмотря на рост автопарка.
