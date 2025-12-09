Подросткам на Урале расширят трудовые права

Свердловские работодатели должны будут соблюдать права подростков при их трудоустройстве Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области обновят правила трудоустройства подростков. Региональный закон о правах ребенка приведут в соответствие с новыми федеральными нормами, которые унифицируют трудовые гарантии для всех несовершеннолетних и меняют подход работодателей к созданию для них рабочих мест.

«Наш мониторинг показал, что региональные нормы требуют актуализации после федеральных изменений. Речь идет о приведении в соответствие статьи, касающейся помощи в трудоустройстве несовершеннолетних», — пояснила старший прокурор управления прокуратуры Свердловской области Анна Терентьева на заседании комитета заксобрания.

Поправки на федеральном уровне, принятые в ноябре 2025 года, вносят две ключевые особенности для работников до 18 лет.

Во-первых, для них меняется механизм обеспечения рабочими местами. Работодатели теперь обязаны не просто соблюдать квоты, а резервировать конкретные виды вакансий для социально уязвимых категорий, куда входят и подростки.

Во-вторых, устраняется правовой пробел. Раньше полный набор трудовых гарантий — по охране труда, сокращенному рабочему времени и отпускам — действовал в основном для подростков с 15 лет. Теперь эти нормы трудового кодекса в равной степени защищают любого несовершеннолетнего работника.