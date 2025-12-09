Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

В Челябинске ищут родителей сбитого на перекрестке ребенка

09 декабря 2025 в 13:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На оживленном перекрестке в Челябинске сбили ребенка

На оживленном перекрестке в Челябинске сбили ребенка

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинска ищут родителей ребенка, которого сбила машина на перекрестке Университетской набережной и 40 лет Победы. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«На перекрестке только что сбили мальчика в синей куртке, срочно помогите найти родителей. Мальчик живой, но кровь, сильный удар», — пишут очевидцы в домовых чатах.

На камерах видеонаблюдения заметно, что двое детей, взявшись за руки, пытаются перебежать дорогу. Их сбивает автомобиль, который отбрасывает детей на несколько метров вперед. При этом автомобиль сильно скользит и едва не уходит в занос при торможении. Очевидцы утверждают, что на этом перекрестке регулярно сбивают детей. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска отметили, что информация уточняется.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал