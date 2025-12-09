В Челябинске ищут родителей сбитого на перекрестке ребенка
На оживленном перекрестке в Челябинске сбили ребенка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители Челябинска ищут родителей ребенка, которого сбила машина на перекрестке Университетской набережной и 40 лет Победы. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«На перекрестке только что сбили мальчика в синей куртке, срочно помогите найти родителей. Мальчик живой, но кровь, сильный удар», — пишут очевидцы в домовых чатах.
На камерах видеонаблюдения заметно, что двое детей, взявшись за руки, пытаются перебежать дорогу. Их сбивает автомобиль, который отбрасывает детей на несколько метров вперед. При этом автомобиль сильно скользит и едва не уходит в занос при торможении. Очевидцы утверждают, что на этом перекрестке регулярно сбивают детей. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска отметили, что информация уточняется.
