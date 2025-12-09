Силовая операция прошла 6 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, которые похищали деньги пенсионеров по всей стране. Они признались, что в сомнительную схему их втянула некая «Ангелиночка» из Telegram. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники уголовного розыска поймали мужчин 6 декабря после того, как она украли полмиллиона рублей у 76-летней женщины. Задержанные занимались тем, что ходили по адресам и забирали деньги у обманутых граждан. Оба признались, что согласились на работу после сообщения от Ангелины. «Бегунков» убедили, что вся деятельность полностью легальна.

«После успешных заданий в Москве парочку отправили на Урал, где они начали обирать пенсионеров Челябинска, Перми и других городов. Задержанными оказались 27-летний житель Железногорска Курской области и 35-летний петербуржец. Первый, с его слов, ранее занимался рекламой и консалтингом, второй — специалист в области электромонтажных работ», — отметили в пресс-группе городского УМВД РФ.

Против них возбудили уголовное дело ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они могут быть причастны к хищению свыше 16 млн рублей. Мужчин заключили под стражу. Во время допроса они раскаялись.

«Полиция в очередной раз напоминает гражданам, особенно молодежи, об уголовной ответственности за участие в мошеннических схемах и призывает отказаться от подобного рода занятий. Правоохранители предупреждают екатеринбуржцев об активизации мошенников в преддверии новогодних праздников. В период, когда граждане массово заказывают товары и услуги, вероятность стать жертвой обмана чрезвычайно высока. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, не переводите свои деньги на неизвестные счета без проверки их подлинности», — заключили в полиции.