Новый перегрузочный комплекс с выходом на Севморпуть планируют создать в ЯНАО

Перегрузочный комплекс может появиться на базе речного порта в Лабытнанги

В ЯНАО реализуют проект перегрузочного комплекса, который упростит освоение новых месторождений в арктической зоне РФ. Власти рассматривают вариант, по которому комплекс будет расположен в районе города Лабытнанги на базе существующей инфраструктуры Салехардского речного порта и индустриального парка «Обской причал», сообщили в Росморречфлоте.

«Территориальная близость к перспективным центрам добычи, выход на Северный морской путь, наличие необходимой инфраструктуры позволит обеспечить доставку оборудования для освоения арктических месторождений», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Вопрос развития логистического центра рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы.