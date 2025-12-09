Новый перегрузочный комплекс с выходом на Севморпуть планируют создать в ЯНАО
Перегрузочный комплекс может появиться на базе речного порта в Лабытнанги
В ЯНАО реализуют проект перегрузочного комплекса, который упростит освоение новых месторождений в арктической зоне РФ. Власти рассматривают вариант, по которому комплекс будет расположен в районе города Лабытнанги на базе существующей инфраструктуры Салехардского речного порта и индустриального парка «Обской причал», сообщили в Росморречфлоте.
«Территориальная близость к перспективным центрам добычи, выход на Северный морской путь, наличие необходимой инфраструктуры позволит обеспечить доставку оборудования для освоения арктических месторождений», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Вопрос развития логистического центра рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы.
Проект реализуют по поручению помощника президента РФ, главы Морской коллегии Николая Патрушева. Ранее URA.RU сообщало, что развитие инфраструктуры речпортов стало центральной темой визита Николая Патрушева и полпредов президента в УрФО и СФО в столицу Ямала.
