Тысячи тюменцев готовы поделиться своим костным мозгом и стволовыми клетками

В Тюмени 3 500 человек вступили в регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Такие данные URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. Донорами крови с начала года впервые стали 2 500 человек, а в целом тюменцы сдали около 24 000 литров.

«С 2022 года Тюменская областная станция переливания крови — рекрутинговый центр федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За это время в регистр вступили 3 500 человек, в 2025 году — 1 018», — рассказали в депздраве.

За 10 месяцев текущего года больше 2 500 тюменцев впервые стали донорами крови. Всего же 20 000 человек более 43 000 раз сдавали кровь, что помогло заготовить 24 тысячи литров.

Желающих стать донорами крови, а также тех, кто готов войти в регистр и в будущем поделиться своим костным мозгом, ждут на Энергетиков, 35. В Ишиме можно обратиться по адресу Паровозная, 131, в Тобольске — Красноармейская, 4.