В Тюмени подорожал «новогодний стол»

Цены на продукты к праздничному столу выросли на 7%

Стоимость новогоднего стола в Тюмени за год выросла на 7% и в 2025 году достигает 2 038 рублей на человека. Такие данные предоставили аналитики мониторинга цен «Ценозавр». Для сравнения бралась стоимость праздничного ужина в 2024 году, когда аналогичный набор обходился в 1 905 рублей.

«Рост стоимости новогоднего стола — это отражение общей потребительской инфляции. Интересно, что покупатели не экономят на традиционных символах праздника — икре и шампанском, которые формируют основу затрат. Это говорит о том, что Новый год остается тем событием, на котором готовы меньше экономить, перераспределяя бюджет», — комментирует Юрий Мятечкин, PR-менеджер сервиса «Ценозавр».

Исследование основано на расчете стоимости традиционного новогоднего меню из 23 позиций на одного человека. В корзину включили салаты «Оливье» и сельдь под шубой по 150 граммов, бутерброды с красной икрой и шпротами по две штуки, мясную и сырную нарезки по 100 граммов, свиную отбивную весом 300 граммов с картофельным пюре 150 граммов. Отдельный блок заняли напитки: шампанское 300 миллилитров, коньяк 100 миллилитров, сок 200 миллилитров. Также учитывались фрукты и сладости — мандарины 200 граммов и шоколадные конфеты 100 граммов. Все расчеты делались по средним розничным ценам в тюменских магазинах.

