Не по схеме Долиной: жительница Шадринска, обманутая при покупке квартиры, смогла ее узаконить

В Шадринске матери с ребенком помогли остаться в купленной квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Шадринска Курганской области Оксана Барыкина с ребенком смогла оформить право на купленную в ипотеку квартиру, которой лишилась по решению суда. Жилье ранее принадлежало бабушке, которую мошенники обманули и сдали в интернат, а квартиру продали агентству. Агентство недвижимости предложило интернату равноценное жилье для обмена, чтобы мать с ребенком оставить в купленной ими квартире. Почти год женщина добивалась проведения и регистрации сделки, рассказала URA.RU Барыкина.

«Сегодня утром мне сообщили что в Росреестре регистрация сделки прошла успешно, победа за нами. Спустя почти три года закончились наши мучения и борьба за квартиру, которую у меня и ребенка пытался забрать интернат (бывшая владелица квартиры находится под опекой психоневрологического интерната „Зеленый бор“). Сколько нервов и здоровья было положено на то, чтобы вернуть ребенку его квадратные метры, купленные законно у агентства. Малыш сам помогал делать ремонт в этой квартире, чтобы жить в чистоте», — рассказала Барыкина.

Сделка по обмену недвижимостью затягивалась по разным причинам. Барыкина продолжала платить ипотеку за квартиру, которую отсудил интернат, а также нести расходы по второй квартире. Все это время женщина с ребенком жила в стрехе, что останется без единственного жилья, но с ипотекой. «Хочу выразить огромную благодарность омбудсмену Алене Лопатиной и юристу Елене Камышевой за помощь в защите наших прав», — отметила она.

Продолжение после рекламы