Не по схеме Долиной: жительница Шадринска, обманутая при покупке квартиры, смогла ее узаконить
В Шадринске матери с ребенком помогли остаться в купленной квартире
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жительница Шадринска Курганской области Оксана Барыкина с ребенком смогла оформить право на купленную в ипотеку квартиру, которой лишилась по решению суда. Жилье ранее принадлежало бабушке, которую мошенники обманули и сдали в интернат, а квартиру продали агентству. Агентство недвижимости предложило интернату равноценное жилье для обмена, чтобы мать с ребенком оставить в купленной ими квартире. Почти год женщина добивалась проведения и регистрации сделки, рассказала URA.RU Барыкина.
«Сегодня утром мне сообщили что в Росреестре регистрация сделки прошла успешно, победа за нами. Спустя почти три года закончились наши мучения и борьба за квартиру, которую у меня и ребенка пытался забрать интернат (бывшая владелица квартиры находится под опекой психоневрологического интерната „Зеленый бор“). Сколько нервов и здоровья было положено на то, чтобы вернуть ребенку его квадратные метры, купленные законно у агентства. Малыш сам помогал делать ремонт в этой квартире, чтобы жить в чистоте», — рассказала Барыкина.
Сделка по обмену недвижимостью затягивалась по разным причинам. Барыкина продолжала платить ипотеку за квартиру, которую отсудил интернат, а также нести расходы по второй квартире. Все это время женщина с ребенком жила в стрехе, что останется без единственного жилья, но с ипотекой. «Хочу выразить огромную благодарность омбудсмену Алене Лопатиной и юристу Елене Камышевой за помощь в защите наших прав», — отметила она.
URA.RU ранее писало, что в Шадринске мать и трехлетнего малыша лишают квартиры, купленной в агентстве недвижимости в 2023 году. Женщина продала свою квартиру, вложила деньги и материнский капитал в покупку, а на часть суммы оформила ипотеку. Она успела сделать в квартире ремонт. Но оказалось, что ранее квартира принадлежала одинокой бабушке, которую обманули мошенники. За имущество подопечной судился ПНИ «Зеленый бор» и выиграл суд. Тогда агентство недвижимости предложило аналогичное жилье для обмена.
