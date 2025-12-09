Логотип РИА URA.RU
Тренер Горбенко покинул курганский ХК «Зауралье». Фото

09 декабря 2025 в 12:17
Тренер работал в курганском ХК с декабря 2024 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тренер Игорь Горбенко покидает курганский хоккейный клуб (ХК) «Зауралье». Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в tg-канале ХК.

«Тренер Игорь Горбенко покидает „Зауралье“ — клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В курганской команде Горбенко трудился с декабря 2024 года», — написано в tg-канале.

Ранее из тренерского штаба «Зауралья» по взаимному согласию сторон ушел тренер по нападающим Павел Воробьев, работавший в клубе с декабря 2024 года. При этом команда усилила состав: защитник Александр Угольников перешел из «Норильска» и будет выступать за курганский клуб до конца сезона-2025/2026.

Фото: tg-канал ХК «Зауралье»

Материал из сюжета:

Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

