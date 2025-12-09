Тренер Горбенко покинул курганский ХК «Зауралье». Фото
Тренер работал в курганском ХК с декабря 2024 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тренер Игорь Горбенко покидает курганский хоккейный клуб (ХК) «Зауралье». Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается в tg-канале ХК.
«Тренер Игорь Горбенко покидает „Зауралье“ — клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В курганской команде Горбенко трудился с декабря 2024 года», — написано в tg-канале.
Ранее из тренерского штаба «Зауралья» по взаимному согласию сторон ушел тренер по нападающим Павел Воробьев, работавший в клубе с декабря 2024 года. При этом команда усилила состав: защитник Александр Угольников перешел из «Норильска» и будет выступать за курганский клуб до конца сезона-2025/2026.
Игорь Горбенко покинул «Зауралье»
Фото: tg-канал ХК «Зауралье»
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!