Названа дата похорон перекупщика машин, убитого в Тюмени 4 декабря
Мужчина погиб от множественных ножевых ранений
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Церемония прощания с мужчиной, убитым в Тюмени 4 декабря при продаже автомобиля Kia Optima, пройдет 10 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Церемония прощания пройдет в Северном похоронном доме 10 декабря. С 15:00 до 16:00», — пояснил собеседник агентства.
4 декабря двое бывших уголовников убили мужчину, а его авто вывезли в Екатеринбург. Они приехали к тюменцу поздним вечером, чтобы посмотреть автомобиль Kia Optima, который тот выставил на продажу за 2 млн рублей. Позже тело владельца иномарки нашли в сгоревшей машине ВАЗ 2110, на которой приехали «покупатели».
На следующий день один из злоумышленников пытался избавиться от угнанной иномарки в Свердловской области, но был задержан знакомыми убитого мужчина, его подельника силовики поймали в Тюмени. Оба фигуранта будут находиться в СИЗО до 3 февраля 2026 года.
