Названа дата похорон перекупщика машин, убитого в Тюмени 4 декабря

Мужчина погиб от множественных ножевых ранений Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Церемония прощания с мужчиной, убитым в Тюмени 4 декабря при продаже автомобиля Kia Optima, пройдет 10 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Церемония прощания пройдет в Северном похоронном доме 10 декабря. С 15:00 до 16:00», — пояснил собеседник агентства.

4 декабря двое бывших уголовников убили мужчину, а его авто вывезли в Екатеринбург. Они приехали к тюменцу поздним вечером, чтобы посмотреть автомобиль Kia Optima, который тот выставил на продажу за 2 млн рублей. Позже тело владельца иномарки нашли в сгоревшей машине ВАЗ 2110, на которой приехали «покупатели».

