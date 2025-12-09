Пермский губернатор Махонин получит от главы Ямала Артюхова партию овцебыков
Новый Пермский зоопарк летом 2026 года открывал президент Владимир Путин
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В новый Пермский зоопарк, который в августе открыл президент России Владимир Путин доставят овцебыков из ямальского парка «Ингилор». Звери станут новым видом в коллекции парка, сообщает пресс-служба ямальского правительства.
«Животные будут доставлены в Пермь на машинах, обеспечивающих комфорт и безопасность во время пути. На протяжении всей поездки за их состоянием будут наблюдать представители Пермского зоопарка. Для овцебыков в зоопарке уже подготовлен просторный вольер площадью более 700 квадратных метров с естественным грунтом и специальными чесалками», — сообщили в пресс-службе правительства.
Передача овцебыков происходит благодаря межрегиональному взаимодействию и договоренностям, достигнутым между пермским губернатором Дмитрием Махониным и главой Ямала Дмитрием Артюховым. В настоящее время в ямальском природном парке «Ингилор» содержатся 125 особей — за последние годы популяция увеличилась настолько, что часть животных стало возможным передавать в другие регионы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.