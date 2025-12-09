Пермский губернатор Махонин получит от главы Ямала Артюхова партию овцебыков

«Животные будут доставлены в Пермь на машинах, обеспечивающих комфорт и безопасность во время пути. На протяжении всей поездки за их состоянием будут наблюдать представители Пермского зоопарка. Для овцебыков в зоопарке уже подготовлен просторный вольер площадью более 700 квадратных метров с естественным грунтом и специальными чесалками», — сообщили в пресс-службе правительства.