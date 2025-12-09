В школах ХМАО отменили занятия второй смены из-за морозов

Актировки объявлены из-за морозов в некоторых населенных пунктах Югры Фото: Илья Московец © URA.RU

В некоторых населенных пунктах Югры для учеников второй смены 9 декабря объявили актировку. Очные занятия отменили для школьников 1-4 классов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия второй смены 9 декабря отменяются. Температура местами опустилась ниже -31 с ветром 1-2 метра в секунду», — следует из сообщения.