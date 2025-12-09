В школах ХМАО отменили занятия второй смены из-за морозов
Актировки объявлены из-за морозов в некоторых населенных пунктах Югры
Фото: Илья Московец © URA.RU
В некоторых населенных пунктах Югры для учеников второй смены 9 декабря объявили актировку. Очные занятия отменили для школьников 1-4 классов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия второй смены 9 декабря отменяются. Температура местами опустилась ниже -31 с ветром 1-2 метра в секунду», — следует из сообщения.
С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники следующих населенных пунктов: пгт. Куминский, пгт. Кондинское, п. Зеленоборск, п. Алябьевский, п. Малиновский, п. Пионерский, п. Сергино, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, с. Малый Атлым, с. Большие Леуши, с. Большой Атлым, д. Хулимсунт, с. Няксимволь. Также очные занятия отменили в городах Советский и Югорск.
Материал из сюжета:Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!