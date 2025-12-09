В Магаданской области задержали подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов

ФСБ задержали участников преступной группировки под Магаданом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом драгоценных металлов. У задержанных изъято около 70 килограммов золота и серебра в слитках. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задержаны участники преступного сообщества, причастные к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере. Установлено, что один из задержанных граждан РФ создал на территории Магаданской области преступное сообщество, в которое вовлек других лиц в качестве участников», — заявили в ЦОС. Информацию передает ТАСС.

По данным спецслужбы, участники группы осуществляли незаконную закупку и транспортировку драгоценных металлов в крупном размере с территории Магаданской области в другие субъекты Российской Федерации. В ходе оперативных мероприятий в специально оборудованных спрятанных отсеках транспортных средств, а также в жилых помещениях были обнаружены и изъяты слитки золота и серебра общей массой порядка 70 килограммов. Следственное подразделение УФСБ России по Магаданской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. В отношении предполагаемого организатора сообщества дополнительно возбуждено дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание либо руководство преступным сообществом в целях совершения тяжких преступлений), а в отношении остальных фигурантов — по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Продолжение после рекламы