Свердловская область опередила регионы РФ в развитии туризма

Турпоток в Свердловской области растет, заявил Илья Уманский Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Свердловская область опережает другие регионы РФ по развитию туристической области. Об этом сообщил Илья Уманский, президент Российского союза предприятий туристской индустрии на встрече со СМИ в Екатеринбурге.

«В отличие от всей страны, которая показывает не самую радостную динамику, в Свердловской области растет развитие туристического рынка. Показатели практически такие же, как у Москвы, один к одному. А как известно, Москва у нас впереди планеты всей, и Свердловская область от неё не отстает», — отметил Уманский.