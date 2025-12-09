Свердловская область опередила регионы РФ в развитии туризма
Турпоток в Свердловской области растет, заявил Илья Уманский
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Свердловская область опережает другие регионы РФ по развитию туристической области. Об этом сообщил Илья Уманский, президент Российского союза предприятий туристской индустрии на встрече со СМИ в Екатеринбурге.
«В отличие от всей страны, которая показывает не самую радостную динамику, в Свердловской области растет развитие туристического рынка. Показатели практически такие же, как у Москвы, один к одному. А как известно, Москва у нас впереди планеты всей, и Свердловская область от неё не отстает», — отметил Уманский.
Он уточнил, что по количеству бронирования номеров в гостиницах регион показал рост на 12%, а по количеству ночевок — на 10%. Таким образом свердловский туристический рынок увеличил свои показатели в два раза.
