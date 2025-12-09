В Гарварде связали загадочную комету 3I/ATLAS с внеземной цивилизацией
Астрофизик Ави Лоэб допустил, что комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Гарвардский астрофизик Ави Лоэб выдвинул гипотезу о том, что жизнь на Земле могла быть намеренно занесена из космоса более развитыми цивилизациями. Об этом он заявил в интервью The New York Post, комментируя природу межзвездной кометы 3I/ATLAS.
«Если существует межзвездный садовник, то, очевидно, он мог вмешаться… он мог намеренно посеять различные формы жизни на Земле», — заявил Ави Лоэб. Его слова передает «Известия». Ученый также допустил, что объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение, ссылаясь на его нехарактерные для кометы свойства, включая пульсации, подобные «сердцебиению». Он назвал этот объект возможным представителем семейства технологических цивилизаций, наблюдающих за Солнечной системой.
Лоэб призвал человечество активизировать межпланетные исследования, предупредив о риске самоуничтожения, которому, по его мнению, могли подвергнуться иные цивилизации. Он предложил перераспределить часть мировых военных расходов на финансирование космических экспедиций.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля и признан NASA естественной кометой, возраст которой оценивается более чем в 7,5 млрд лет. Ее траекторию и активность сейчас уточняют с помощью марсианского аппарата ExoMars TGO и зонда Juice на орбите Юпитера. Ранее Лоэб уже высказывал версию об искусственном происхождении 3I/ATLAS, что вызвало споры в научном сообществе.
