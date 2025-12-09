Часть новых объектов предлагается разместить на склонах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени архитекторы компании «ИСТ» предложили наполнить набережную новыми площадками. Среди идей смотровая с многофункциональным центром, зоны коворкинга с подогревом сидений, сценой и амфитеатром, а также бульвары на воде и арт-аллея. Концепция развития включает в себя благоустройство нескольких участков — у ТИУ, Троицкого монастыря, парковки и других.

«Рядом с парковкой предлагаем разместить подвесную конструкцию с лифтами и многофункциональным центром. Со стороны парковки организован вход в информационный центр, где могут расположиться офисы турфирм. Два лифта с панорамным остеклением дадут возможность связать три яруса набережной. В многофункциональном центре разместить кафе и развлекательный центр для детей. <...> В районе ТИУ — комплекс объектов из двух зон. Зона отдыха „Дерево“ первая очередь реализации, коворкинг — вторая», — указано в проекте.

На плав-бульварах, по данным архитекторов, можно размещать рестораны, хостелы или танцевальные площадки. Они позволят добавить новые общественные пространства, которые сложно реализовать на самой набережной.

Еще один план — создание «Исторической деревни» в районе монастыря. По задумкам специалистов там можно возвести дома 18-19 веков с типами русского и татарского жилья.

Размещение арт-аллеи предложено у университета. Здесь студенты и художники могли бы организовывать выставки, а жители — прятаться от солнца и дождя.

Ранее URA.RU писало, что на левом берегу Туры появится природная набережная. Проект реализуют застройщики «Брусника» и «Страна Девелопмент». Зелень максимально сохранят, удалят только аварийные деревья.



