Украина призналась в ужесточении американского мирного плана

Украина встревожена ужесточением мирного плана

Новая редакция мирного плана Вашингтона, которая обсуждалась во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником лидера США Стивеном Уиткоффом, предусматривала более жесткие требования в части территориальных уступок. Об этом в комментарии изданию Axios сообщил украинский чиновник на условиях анонимности.

«Украинский чиновник заявил, что предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье», — говорится в материале. При этом конкретные параметры ужесточения этих положений в новой версии плана не раскрываются. Источник также выразил недовольство тем, что документ, при этом, практически не затрагивает тему гарантий безопасности Украины со стороны США. Украинский чиновник выразил беспокойство из-за этого.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя подготовку мирного плана, заявил, что в настоящее время ведется согласование наиболее сложных положений. Они которые должны определить формат и дальнейшую судьбу будущего документа. По его словам, США дали обещание «железобетонно» соблюдать достигнутые договоренности по украинскому направлению.

