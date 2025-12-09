Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Украина призналась в ужесточении американского мирного плана

Axios: новая версия мирного плана США по Украине содержит более жесткие условия
09 декабря 2025 в 12:42
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новая редакция мирного плана Вашингтона, которая обсуждалась во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником лидера США Стивеном Уиткоффом, предусматривала более жесткие требования в части территориальных уступок. Об этом в комментарии изданию Axios сообщил украинский чиновник на условиях анонимности.

«Украинский чиновник заявил, что предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье», — говорится в материале. При этом конкретные параметры ужесточения этих положений в новой версии плана не раскрываются. Источник также выразил недовольство тем, что документ, при этом, практически не затрагивает тему гарантий безопасности Украины со стороны США. Украинский чиновник выразил беспокойство из-за этого. 

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя подготовку мирного плана, заявил, что в настоящее время ведется согласование наиболее сложных положений. Они которые должны определить формат и дальнейшую судьбу будущего документа. По его словам, США дали обещание «железобетонно» соблюдать достигнутые договоренности по украинскому направлению.

При этом Россия не раз отмечала, что главное при обсуждении документа — это ситуация на земле. Согласно ей, ВС РФ наступают на всех направлениях и освобождают крупные населенные пункты, среди которых Красноармейск и Купянск. Незадолго до мощного рывка в ДНР, когда был взят Красноармейск, президент России Владимир Путин лично нанес визит в один из пунктов управления объединенной группировкой войск. Там ему презентовали реальное положение дел на самом горячем направлении СВО. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

