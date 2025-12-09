Акула напала на российскую туристку на Мальдивах
Пострадавшей туристке из Петербурга потребовалась операция по пересадке кожи
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Акула напала на российскую туристку во время экскурсии на Мальдивах, в результате чего пострадавшей потребовалась операция по пересадке кожи. Инцидент произошел во время популярного среди туристов снорклинга с акулами-няньками. Об этом сообщил telegram-канал.
«Пострадавшая не успела вовремя среагировать, и акула уже приняла её за добычу и „всосалась“ в палец», — описывает telegram-канал Shot момент нападения. Организаторы экскурсии оказали первую помощь, остановив кровотечение, и оперативно доставили девушку в ближайший медицинский пункт.
Врачи в больнице провели многочасовую операцию для восстановления поврежденных тканей. Пострадавшая и ее семья обратились в страховую компанию для компенсации расходов на лечение. Инцидент произошел, когда туристку унесло течением в зону, где хищников кормят рыбой.
Ранее, 27 ноября, на австралийском побережье в похожих условиях пострадала пара туристов из Швейцарии: во время купания на неблагоустроенном пляже Кайлис на девушку напала крупная бычья акула, от полученных травм она скончалась. Ее спутник с серьезными ранениями ноги был доставлен в больницу, полиция ведет поиск хищника и устанавливает все обстоятельства инцидента.
