Акула напала на российскую туристку на Мальдивах

Пострадавшей туристке из Петербурга потребовалась операция по пересадке кожи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Акула напала на российскую туристку во время экскурсии на Мальдивах, в результате чего пострадавшей потребовалась операция по пересадке кожи. Инцидент произошел во время популярного среди туристов снорклинга с акулами-няньками. Об этом сообщил telegram-канал.

«Пострадавшая не успела вовремя среагировать, и акула уже приняла её за добычу и „всосалась“ в палец», — описывает telegram-канал Shot момент нападения. Организаторы экскурсии оказали первую помощь, остановив кровотечение, и оперативно доставили девушку в ближайший медицинский пункт.

Врачи в больнице провели многочасовую операцию для восстановления поврежденных тканей. Пострадавшая и ее семья обратились в страховую компанию для компенсации расходов на лечение. Инцидент произошел, когда туристку унесло течением в зону, где хищников кормят рыбой.

Продолжение после рекламы