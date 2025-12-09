Логотип РИА URA.RU
Ямальские власти рассказали о судьбе железнодорожного вокзала в Ноябрьске

Железнодорожный вокзал в Ноябрьске не планируют ремонтировать в ближайшее время
09 декабря 2025 в 13:37
У властей нет планов по реконструкции вокзала в ближайшее время

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа не планируют в ближайшее время проводить ремонт железнодорожного вокзала в Ноябрьске. Об этом рассказали в пресс-службе департамента дорог и транспорта округа.

«Что касается вокзала, то сейчас утвержденных планов по ремонту здания в Ноябрьске нет. Если ситуация изменится, сообщим об этом дополнительно», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Жалобы на проблемы вокзала от местных жителей поступали и раньше. По словам ямальцев, еще летом их не устраивало отсутствие охранников на территории станции. Из-за этого безопасность объекта была значительно снижена. 

А в августе этого года жители Ноябрьска обращались к главе региона Дмитрию Артюхову с просьбой отремонтировать вокзал. По мнению местных, «здание отстает от современности лет на 20». Это произошло во время проекта «Честный маршрут» губернатора округа. 

