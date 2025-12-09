Ямальские власти рассказали о судьбе железнодорожного вокзала в Ноябрьске
У властей нет планов по реконструкции вокзала в ближайшее время
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа не планируют в ближайшее время проводить ремонт железнодорожного вокзала в Ноябрьске. Об этом рассказали в пресс-службе департамента дорог и транспорта округа.
«Что касается вокзала, то сейчас утвержденных планов по ремонту здания в Ноябрьске нет. Если ситуация изменится, сообщим об этом дополнительно», — отметили в пресс-службе ведомства.
Жалобы на проблемы вокзала от местных жителей поступали и раньше. По словам ямальцев, еще летом их не устраивало отсутствие охранников на территории станции. Из-за этого безопасность объекта была значительно снижена.
А в августе этого года жители Ноябрьска обращались к главе региона Дмитрию Артюхову с просьбой отремонтировать вокзал. По мнению местных, «здание отстает от современности лет на 20». Это произошло во время проекта «Честный маршрут» губернатора округа.
