В двух регионах России задержали сбытчиков фальсифицированных лекарств

В Московской и Оренбургской областях задержали семь человек по делу о сбыте фальсифицированных лекарств

Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной лекарственной продукции в Московском регионе и Оренбургской области. Сумма причиненного ущерба, по предварительной оценке, превышает 200 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московского региона и Оренбургской области задержали семерых человек. Они подозреваются в незаконном обороте фальсифицированных лекарственных препаратов», — написала она в своем telegram-канале.

По данным следствия, не позднее 2022 года участники группы наладили канал нелегального ввоза в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, медицинских изделий и биологически активных добавок, а также их последующей реализации на территории страны. Информация о продаже размещалась на различных интернет-ресурсах. Покупателям заказанные товары передавались через пункты выдачи в Красногорске, а также на станциях Московского метрополитена. Расчеты осуществлялись наличными средствами.

