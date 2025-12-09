Логотип РИА URA.RU
В Кургане отремонтируют водопровод по улице Свердлова почти за 300 млн рублей

09 декабря 2025 в 12:52
Курганский водопровод планируют отремонтировать до 15 сентября 2027 года (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана заказала реконструкцию и ремонт участка магистрального водопровода на улице Свердлова за 298 млн рублей. Работы протяженностью 0,63 км должны быть выполнены до 15 сентября 2027 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Реконструкция водопровода 700 мм от ул. Свердлова — ул. Войкова по ул. Р.Зорге до К.Мяготина, 56 / 0,63 км. Начальная цена: 222 млн рублей. Капитальный ремонт водопровода по Свердлова за 76 млн рублей», — написано на сайте. 

Сейчас ведется поиск подрядчиков. Прием заявок продлится до 16 декабря.

