В Кургане отремонтируют водопровод по улице Свердлова почти за 300 млн рублей

Администрация Кургана заказала реконструкцию и ремонт участка магистрального водопровода на улице Свердлова за 298 млн рублей. Работы протяженностью 0,63 км должны быть выполнены до 15 сентября 2027 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.