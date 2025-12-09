Власти Муравленко переводит муниципальные услуги на рельсы МФЦ

«Внести изменения в некоторые административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Возможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ на территории автономного округа по выбору заявителя», — говорится в тексте постановления.

Изменения коснулись 12 административных регламентов, в том числе регулирующих выдачу разрешений на организацию рынков, предоставление архивных справок на землю, назначение пенсий муниципальным служащим и работу с объектами для малого бизнеса. Ключевое нововведение — возможность подачи документов и получения результата через любой МФЦ в автономном округе по экстерриториальному принципу. Также детально прописан порядок взаимодействия МФЦ с профильными управлениями администрации, включая сроки передачи документов и информирование заявителей.