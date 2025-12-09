«Единая Россия» закрепит обязательное наличие креста на российском гербе

Депутат Александр Сидякин заявил о колоссальном запросе на национальную идентичность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий обязательное наличие крестов на изображении государственного герба РФ. Рассмотрение инициативы в первом чтении запланировано на 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой. Это восстановление исторической справедливости; это дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности; это четкое послание всему миру, что с Россией — Бог», — заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Его слова передает официальный telegram-канал «Единой России».

Поводом для разработки законопроекта стали участившиеся случаи так называемого «крестопада», когда на некоторых изображениях герба символы отсутствуют. Действующий закон «О Государственном гербе» содержит общее описание, но не конкретизирует наличие крестов на коронах и державе.

