«Единая Россия» закрепит обязательное наличие креста на российском гербе
Депутат Александр Сидякин заявил о колоссальном запросе на национальную идентичность
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий обязательное наличие крестов на изображении государственного герба РФ. Рассмотрение инициативы в первом чтении запланировано на 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой. Это восстановление исторической справедливости; это дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности; это четкое послание всему миру, что с Россией — Бог», — заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Его слова передает официальный telegram-канал «Единой России».
Поводом для разработки законопроекта стали участившиеся случаи так называемого «крестопада», когда на некоторых изображениях герба символы отсутствуют. Действующий закон «О Государственном гербе» содержит общее описание, но не конкретизирует наличие крестов на коронах и державе.
Ранее депутаты Госдумы предложили уточнить описание Государственного герба России. Законопроект закреплял наличие крестов на коронах и державе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Инициатива появилась после случаев использования герба без этих элементов. Авторы считали меру необходимой для защиты государственной символики.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.