Мэр Батагова и начальница администрации Бурдоленко поборются за пост главы Чердыни в Пермском крае

Два кандидата претендуют на пост главы Чердыни в Пермском крае
09 декабря 2025 в 12:57
Анна Батагова возглавляет Чердынский округ с 12 декабря 2020 года

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Чердынском муниципальном округе (Пермский край) определены претенденты на должность главы территории. По результатам заседания конкурсной комиссии к участию в дальнейшем отборе допущены два кандидата.

«Это действующая глава округа Анна Батагова и начальник отдела территориального развития администрации округа Любовь Бурдоленко. Обе претендентки представят свои программы развития муниципалитета на заседании думы, запланированном на 15 декабря», — сообщает telegram-канал «На местах». 

По итогам рассмотрения программ депутаты примут решение о назначении главы территории. Анна Батагова возглавляет Чердынский округ с 12 декабря 2020 года. Срок ее полномочий — пять лет.

