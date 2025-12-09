На Украине назвали Екатерину II пропагандой российского империализма
Екатерина II
Фото: Илья Московец
Императрицу Екатерину II назвали на Украине личностью, которая якобы распространяет «символику российской имперской политики». Об этом стало известно из списка, выложенного на официальном сайте Института национальной памяти Украины.
«Перечень лиц и событий, объектов, содержащих символику российской имперской политики… Екатерина II — российская императрица, человек, занимавший руководящие должности в органах власти и управления Российской империи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Российская императрица Екатерина II взошла на престол и правила 34 года. Дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина стала императрицей после дворцового переворота против своего супруга — Петра III. Она продолжала реформы Петра I Великого, эпоха Екатерины известна закрепощением крестьян и разработкой новых прав для дворянства.
Ранее Украинский институт нацпамяти признал последнего российского императора Николая II и других деятелей, включая Пушкина, Лермонтова и Кутузова, символами «российского империализма», рекомендовав убрать связанные с ними объекты из публичного пространства. С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации и идут шаги по устранению советского и российского наследия, а с 2019 года ужесточены требования к использованию украинского языка и введены дополнительные ограничения на русский.
