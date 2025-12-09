Путин сохранил свердловского омбудсмена Мерзлякову в СПЧ
Татьяна Мерзлякова осталась в составе обновленного СПЧ
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Российский президент Владимир Путин сохранил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову в Совете по правам человека (СПЧ). Указ размещен на официальном портале правовой информации.
Новыми членами СПЧ стали председатель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и глава движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. СПЧ помогает развиваться институтам гражданского общества.
При этом из СПЧ убрали несколько человек. А именно исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского (посмертно), председателя правления «Союза писателей России» Николая Иванова, экс-директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова, председателя правления Института современного развития Игоря Юргенса и директора психологического центра «Мир семьи» Ирину Киркору.
