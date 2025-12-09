Путин сохранил свердловского омбудсмена Мерзлякову в СПЧ

Российский президент Владимир Путин сохранил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову в Совете по правам человека (СПЧ). Указ размещен на официальном портале правовой информации.

При этом из СПЧ убрали несколько человек. А именно исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского (посмертно), председателя правления «Союза писателей России» Николая Иванова, экс-директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова, председателя правления Института современного развития Игоря Юргенса и директора психологического центра «Мир семьи» Ирину Киркору.