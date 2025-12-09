Обвиняемого в обмане на 123 млн рублей россиянина депортировали из США

Заир Сямиуллин депортирован из США и задержан в аэропорту «Домодедово» Фото: Илья Московец © URA.RU

Гражданин России, проходящий по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 123 миллионов рублей, был депортирован из США и задержан в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«По инициативе ГП РФ из США депортирован гражданин России Заир Сямиуллин. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — заявили в ведомстве. Информация опубликована на официальном сайте.

Согласно материалам следствия, обвиняемый обманом склонил потерпевшую к вложению денежных средств в якобы прибыльные бизнес-проекты, связанные с производством пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перевела на счета злоумышленника свыше 123 миллионов рублей. После получения денег Сямиуллин скрылся и не исполнил обязательств по их возврату. Впоследствии мужчина был объявлен в международный розыск. Сегодня его задержали в аэропорту «Домодедово» в Москве.

