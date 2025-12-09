Какой день в Тюмени станет самым теплым в декабре
В Тюмени 14 декабря потеплеет до -2 градусов
09 декабря 2025 в 12:56
Максимальное тепло, на которое можно рассчитывать, это -2
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени днем 14 декабря ожидается -2 градуса, этот день станет самым теплым в декабре. Это следует из данных метеосервиса «Гисметео».
«Тюмень. 14 декабря: днем -2, ночью -6», — говорится в прогнозе.
Второе воскресенье декабря станет самым теплым из всех оставшихся дней месяца. После опять начнет холодать. К примеру, максимальные -20 днем ожидаются 17 декабря.
