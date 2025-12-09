Какой день в Тюмени станет самым теплым в декабре

Максимальное тепло, на которое можно рассчитывать, это -2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени днем 14 декабря ожидается -2 градуса, этот день станет самым теплым в декабре. Это следует из данных метеосервиса «Гисметео».

«Тюмень. 14 декабря: днем -2, ночью -6», — говорится в прогнозе.