Долина обвинила в суде покупательницу своей квартиры в халатности

Певица Лариса Долина заявила, что покупательница ее квартиры не проявила необходимой осмотрительности при совершении сделки. По мнению истца, это свидетельствует об игнорировании очевидных обстоятельств, указывавших на искажение ее воли.

«Не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — указала Лариса Долина в своем исковом заявлении. Ее слова передает РИА Новости.

Адвокат покупательницы, Полины Лурье, Светлана Свириденко ранее отвергла данные претензии. Она заявила, что данная позиция истца не нашла подтверждения в судебном решении.

