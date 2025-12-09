Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Тюменской области огромный пес переломал пенсионерке кости

В Тюменской области хозяин заплатит 50 000 рублей за нападение пса на человека
09 декабря 2025 в 13:11
Алабай вышел со двора и накинулся на жертву

Фото: Илья Московец © URA.RU

В одном из тюменских сел алабай напал на пенсионерку, после чего женщине диагностировали раны и переломы костей руки. Хозяина собаки по суду обязали выплатить пострадавшей 50 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«В селе Черноярка Нижнетавдинского района на 62-летнюю женщину напала собака порода „Алабай“, которая беспрепятственно смогла покинуть ограду дома, где содержалась. В больнице потерпевшей диагностировали раны и переломы костей правой руки», — рассказали в ведомстве.

Районный прокурор обратился в суд в интересах тюменки. В итоге владельца собаки обязали выплатить женщине 50 000 рублей моральной компенсации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области собака напала на 5-летнего ребенка. За укушенные раны шеи и лица малышка получит 200 000 рублей.

