Жительницу Магнитогорска обязали вернуть миллион рублей, к которому она не имеет никакого отношения

Суд в Челябинской области обязал жительницу Магнитогорска выплатить более одного миллиона рублей женщине из Подмосковья, которая перевела эти деньги на ее карту. Сама же ответчица картой не пользовалась, деньги с нее не снимала и даже не в курсе ее местонахождения, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Решением Правобережного районного суда Магнитогорска с ответчицы Алины С. взыскано неосновательное обогащение в размере 1 016 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 50 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 160 рублей. Всего 1 091 160 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В моральной компенсации пострадавшей отказано.

В 2023 году жительнице Подмосковья позвонил неизвестный и сообщил, что ее заграничному счету угрожают мошенники. Ей выслали другой номер безопасного счета, куда нужно перевести свои сбережения. После перевода на ее звонки неизвестные перестали отвечать. Тогда женщина обратилась в полицию.

В качестве ответчика по делу спустя два года привлекли жительницу Магнитогорска. Именно на счет принадлежавшей ей карты АО «Альфа-Банк» и были переведены средства. 500 тысяч рублей из указанной суммы в тот же день ушли на оплату долга через систему быстрый платежей. Только вот сама ответчица не в курсе, где находится ее банковская карта и деньгами она не пользовалась. Следствие также ее вину не установило.