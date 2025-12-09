Свердловчанка рассказала, как новогодний миллион изменил жизнь ее семьи
Пенсионерка стала обладательницей миллиона рублей
Фото: предоставлено компанией «Столото»
Пенсионерка из Свердловской области подарила всем членам семьи на Новый год лотерейные билеты и один из них принес миллион рублей. Надежда Николаевна рассказала, как новогодний выигрыш изменил жизнь семейства.
«Когда деньги поступили на счет, мы с семьей ехали в поезде. Мы были счастливы, и соседи по купе радовались за нас», — цитирует компания «Столото» слова победительницы.
К прошлому Новому году Надежда Николаевна купила всем своим родным подарки — лотерейные билеты из розыгрыша «Новогодний миллиард»-2025. Когда она дарила их детям и внукам, то предупредила: в случае крупного выигрыша он будет поделен на всех родных. К изумлению семейства, внучке достался счастливый билет — на миллион рублей.
«Как и планировали, мы разделили сумму между членами семьи и пока положили их в банк в качестве вклада под проценты. В 2026 году на эти деньги мы планируем вместе поехать на отдых», — добавила пенсионерка.
На нынешний Новый год Надежда Николаевна снова планирует подарить семье лотерейные билеты из праздничного розыгрыша «Русского лото». По её словам, это стало доброй семейной традицией.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!