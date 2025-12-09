Свердловчанка рассказала, как новогодний миллион изменил жизнь ее семьи

Пенсионерка стала обладательницей миллиона рублей Фото: предоставлено компанией «Столото»

Пенсионерка из Свердловской области подарила всем членам семьи на Новый год лотерейные билеты и один из них принес миллион рублей. Надежда Николаевна рассказала, как новогодний выигрыш изменил жизнь семейства.

«Когда деньги поступили на счет, мы с семьей ехали в поезде. Мы были счастливы, и соседи по купе радовались за нас», — цитирует компания «Столото» слова победительницы.

К прошлому Новому году Надежда Николаевна купила всем своим родным подарки — лотерейные билеты из розыгрыша «Новогодний миллиард»-2025. Когда она дарила их детям и внукам, то предупредила: в случае крупного выигрыша он будет поделен на всех родных. К изумлению семейства, внучке достался счастливый билет — на миллион рублей.

«Как и планировали, мы разделили сумму между членами семьи и пока положили их в банк в качестве вклада под проценты. В 2026 году на эти деньги мы планируем вместе поехать на отдых», — добавила пенсионерка.