В Перми школьников эвакуировали из-за пожара в столовой

Учеников отправили домой после пожара в школе №134 в Перми
09 декабря 2025 в 13:23
По данным городских telegram-каналов, учащихся отпустили по домам на три дня

Фото: Илья Московец © URA.RU

К зданию школы №134 в Перми прибыли пожарные. Все произошло днем 9 декабря. 

«Прибыли шесть пожарных расчетов. И две лесенки», — сообщают подписчики telegram-канала «ЧП Пермь». 

По данным городских telegram-каналов, возгорание произошло в школьной столовой. В связи с этим учащихся отпустили по домам на три дня. 

В ГУ МЧС по Пермскому краю пообещали прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. URA.RU также направило запрос в департамент образования Перми. 

