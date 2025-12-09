В Перми школьников эвакуировали из-за пожара в столовой

По данным городских telegram-каналов, учащихся отпустили по домам на три дня Фото: Илья Московец © URA.RU

К зданию школы №134 в Перми прибыли пожарные. Все произошло днем 9 декабря.

«Прибыли шесть пожарных расчетов. И две лесенки», — сообщают подписчики telegram-канала «ЧП Пермь».

По данным городских telegram-каналов, возгорание произошло в школьной столовой. В связи с этим учащихся отпустили по домам на три дня.

В ГУ МЧС по Пермскому краю пообещали прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. URA.RU также направило запрос в департамент образования Перми.

