Свердловчанку, чей сын героически сражался и погиб на СВО, лишили выплат

В Сухом Логу после вмешательства городской прокуратуры матери погибшего участника специальной военной операции перечислили единовременную региональную выплату в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Деньги были выплачены после судебного спора с местным управлением социальной политики, отказавшим женщине из-за пропуска установленного срока подачи заявления.

В надзорном ведомстве пояснили, что изначально мать военнослужащего обратилась в управление социальной политики с заявлением о назначении единовременной выплаты, однако получила отказ. Основанием стало то, что заявление подано позже 12 месяцев со дня государственной регистрации смерти участника спецоперации. «Сухоложская городская прокуратура провела проверку по обращению матери участника специальной военной операции о нарушении ее прав на предоставление мер социальной поддержки», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура посчитала отказ незаконным и направила в Сухоложский городской суд иск к управлению социальной политики. В документе надзорное ведомство потребовало возложить на учреждение обязанность восстановить срок для подачи заявления на предоставление региональной выплаты. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

