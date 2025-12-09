В Челябинске снизились цены на аренду двухкомнатных квартир

В Челябинске арендные «двушки» подешевели до 33 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2025 года арендное двухкомнатное жилье подешевело на 1,4% — до 32 990 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«При этом в Челябинске съемные однокомнатные квартиры подорожали на 0,8% — до 26 349 рублей в месяц, а трехкомнатное жилье в городе в среднем стали сдавать за 43 167. Арендные „трешки“ выросли в цене до 1,4%», — сообщили на сайте «Мир квартир».

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в целом по стране ставки аренды жилья падают второй месяц подряд, снизившись до августовского уровня. До конца года стоимость съемного жилья скорее всего останется такой же.

