В Челябинске снизились цены на аренду двухкомнатных квартир

В Челябинске арендные «двушки» подешевели до 33 тысяч рублей в месяц
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2025 года арендное двухкомнатное жилье подешевело на 1,4% — до 32 990 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«При этом в Челябинске съемные однокомнатные квартиры подорожали на 0,8% — до 26 349 рублей в месяц, а трехкомнатное жилье в городе в среднем стали сдавать за 43 167. Арендные „трешки“ выросли в цене до 1,4%», — сообщили на сайте «Мир квартир».
Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в целом по стране ставки аренды жилья падают второй месяц подряд, снизившись до августовского уровня. До конца года стоимость съемного жилья скорее всего останется такой же.
Квартиросъемщики выступают против повышения арендной платы, а в случае роста цен торгуются или съезжают. При этом они готовы рассмотреть более компактное жилье или же варианты, наиболее удаленные от центра. В целом по России за месяц арендные «однушки» подешевели на 0,5% — до 27 774 рублей в месяц, «двушки» также на 0,5% — до 34 800 рублей в месяц. Трехкомнатные квартиры снизились в цене на 0,9% — до 43 551 рублей в месяц.
