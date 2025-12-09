Все рабочие дома для бездомных в Тюмени рискуют попасть под статью о мошенничестве

Форма помощи для бездомных в виде „рабочих домов“ не вписана в правовые нормы Фото: Илья Московец © URA.RU

Любой рабочий дом в Тюмени может попасть под следствие и обвинения в мошенничестве из-за пробелов в законодательстве, которое регулирует работу таких учреждений. Об этом корреспонденту URA.RU заявил директор тюменского центра помощи бездомным «Милосердие» Андрей Якунин.

«Форма помощи для бездомных в виде „рабочих домов“ практически не вписана в существующие правовые нормы и фактически не контролируется. Из-за этого любые претензии — от нарушений пожарной безопасности до вопросов налогообложения — могут привести к уголовным или административным санкциям в отношении организаторов. Проблема в отсутствии правового поля и регулятора этой деятельности. Мы обсуждали это на круглом столе, чтобы предотвратить подобные „маски-шоу“ по всей стране», — сказал Якунин.

По его словам, рабочие дома могли бы относиться к категории социального предпринимательства. Тогда они получили бы налоговые льготы и меры поддержки, смогли бы легализовать деятельность, привести помещения в соответствие с требованиями и выстроить прозрачный механизм контроля. В нынешней ситуации любой формальный шаг в сторону официальности без поддержки может привести к массовым закрытиям и оставить людей на улице.

Якунин отметил две стороны проблемы: действительно есть случаи эксплуатации уязвимых людей, с которыми нужно жестко бороться, одновременно без понятной нормативной базы добросовестные организации рискуют оказаться вне закона и не смогут безопасно и эффективно помогать.

Для решения ситуации директор «Милосердия» предлагает ввести правовой статус и механизм регистрации для рабочих домов, установить прозрачный механизм контроля и надзора, предоставить возможность получения статуса социального предпринимателя с налоговыми льготами и мерами поддержки.