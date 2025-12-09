В Перми рухнули цены на аренду квартир

В Перми с сентября по декабрь 2025 года снизились ставки на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир. «Двушки» за три месяца стали дешевле на 14%. Такие данные URA.RU сообщили аналитики «Циана».

«В Перми в сентябре 2025 года средняя арендная ставка на двухкомнатную квартиру составила 42,5 тысячи рублей, а в декабре снизилась до 37,1 тысячи рублей. Однокомнатные квартиры в начале осени сдавали за 27,4 тысячи рублей, а зимой — за 26,5 тысячи рублей», — рассказали аналитики.

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом ставки в Перми выросли незначительно. Так, однокомнатную квартиру в декабре 2024 года можно было арендовать на 1% дешевле, а «двушку» — на 2%. По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, для российского рынка долгосрочной аренды 2025 год прошел спокойнее, чем предыдущий. Ставки и спрос впервые за несколько лет практически не изменились. В ближайшие несколько месяцев аналитики ожидают снижение цен на аренду на 1,5%. Но летом стоимость вновь вырастет.