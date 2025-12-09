Пьяный водитель легковушки вез семерых детей в Свердловской области. Фото
Женщина везла детей в соседнюю деревню
Фото: предоставлено ГАИ РФ
Пьяный водитель вез семерых детей в Белоярском районе Свердловской области. Автомобиль остановил дежуривший экипаж ДПС, сообщили в Госавтоинспекции РФ.
«Детей перевозили с грубыми нарушениями. В салоне отсутствовали автокресла, а число пассажиров значительно превышало количество мест для сидения», — написали гаишники в telegram-канале.
Сотрудники ГАИ выяснили, что детей с матерью вез их знакомый. Они направлялись в соседнюю деревню. «Результаты освидетельствования подтвердили алкогольное опьянение у водителя — 0,697 мг/л. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение и на момент задержания не имел права управления», — добавили в силовом ведомстве.
В отношении водителя составлены административные материалы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, авто забрали на спецстоянку.
Водителю грозит уголовное дело
Фото: предоставлено ГАИ РФ
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!