«Детей перевозили с грубыми нарушениями. В салоне отсутствовали автокресла, а число пассажиров значительно превышало количество мест для сидения», — написали гаишники в telegram-канале.

Сотрудники ГАИ выяснили, что детей с матерью вез их знакомый. Они направлялись в соседнюю деревню. «Результаты освидетельствования подтвердили алкогольное опьянение у водителя — 0,697 мг/л. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение и на момент задержания не имел права управления», — добавили в силовом ведомстве.