Покровитель всех нуждающихся: 19 декабря чтут память Николая Чудотворца

Имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, стоит в одном ряду с самыми почитаемыми христианскими святыми. Его жизнь, исполненная милосердия, верности Христу и бесчисленных чудес, стала примером подвижничества и любви к Богу. С детства Николай избрал путь служения Церкви, а само его имя стало символом заступничества и помощи страждущим. Подробнее — в материале URA.RU.

Детство и путь к священству

Святитель Николай родился в III веке в городе Патара, провинции древней Ликии, на территории современной Турции. Его родители, благочестивые христиане, с юных лет воспитывали сына в духе веры и любви к Господу. По преданию, Николай еще младенцем проявил удивительное воздержание — в дни поста он питался лишь один раз в сутки.

Обладая даром рассудительности и знания, юноша глубоко изучал Священное Писание, а затем был рукоположен в сан. Его дядя, епископ Николай Патарский, разглядел в племяннике будущего великого пастыря и поставил его сначала чтецом, а затем пресвитером. После смерти родителей святитель раздал наследство бедным, исполнив заповедь о любви к ближнему не словом, а делом.

Архипастырское служение и исповедничество

По Божиему изволению Николай был избран архиепископом города Мир в Ликии. Его служение совпало с тяжелым временем гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Святитель был арестован и претерпел заключение за исповедание веры во Христа, но после освобождения продолжил пастырское служение, укрепляя паству и обращая язычников к истине.

Особое место в церковном предании занимает его участие в Первом Вселенском соборе 325 года, где он ревностно отстаивал православное учение против арианской ереси, утверждая догмат о Божестве Сына Божия.

Чудеса милосердия и спасения

Святитель Николай прославился как защитник невинно осужденных и избавитель от неправедной казни. Житие рассказывает о спасении им трех воевод, клеветой осужденных на смерть, а также местных жителей Мир, несправедливо приговоренных к казни.

Еще при жизни святитель являл чудеса помощи в море: молитвой усмирял бури, спасал тонущие корабли и помогал путникам. Одним из самых известных стал эпизод, когда он тайно бросил мешок с золотом в дом обедневшего отца трех дочерей, избавив девушек от бесчестия и подарив им возможность выйти замуж. Этот поступок лег в основу традиции рождественских подарков, распространившейся по всей христианской Европе.

Упокоение и почитание святителя

Святитель Николай отошел ко Господу в возрасте около семидесяти лет. Его тело было погребено в Мирах и вскоре стало источником мироточения. К мощам потянулись паломники из разных земель, а чудеса продолжали совершаться и после его кончины.

В 1087 году, во времена турецких нашествий, итальянские моряки из города Бари перенесли мощи святителя в Италию, где быстро распространилось его почитание. Позднее часть мощей оказалась в Венеции. Сегодня Базилика святого Николая в Бари остается одним из важнейших центров паломничества всего христианского мира.

Святитель Николай в православном предании

Почитание Чудотворца распространилось на Руси уже в XI веке. Его имя носят тысячи храмов, а праздник перенесения мощей из Мир Ликийских в Бари, установленный Русской церковью, отмечается 22 мая (по новому стилю). День памяти святителя — 19 декабря — известен как праздник «Николы Зимнего».