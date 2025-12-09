Логотип РИА URA.RU
Общество

Количество пострадавших из-за атаки БПЛА по Чувашии выросло до 14 человек

09 декабря 2025 в 13:09
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары возросло до 14 человек, среди них — один несовершеннолетний. Об этом сообщил вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествия и принятию мер по обеспечению безопасности жителей.

