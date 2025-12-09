В деле экс-главы челябинского Фонда капремонта Тихоненко вскрыли новые эпизоды

Виктор Тихоненко погряз в ворохе уголовных дел Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В деле бывшего главы Фонда капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко выявили дополнительные коррупционные эпизоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. Как уточнили в пресс-службе УФСБ по региону, речь идет о получении свыше 700 тысяч рублей от одного из бизнесменов.

«В рамках проведения следственных действий задокументирован дополнительный эпизод совершения противоправной деятельности директора фонда, выраженной в получении взятки в крупном размере. Установлено, что должностное лицо получил от директора коммерческой организации взятку в размере более 700 тысяч рублей за способствование в заключении договоров на выполнение работ по капительному ремонту многоквартирных домов Челябинска без соблюдения необходимых конкурсных процедур», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В пресс-службе СКР по региону добавили, что в отношении Тихоненко возбуждены дополнительные уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия), и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователем продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Тихоненко был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте. Изначально в его деле был лишь эпизод злоупотребления полномочиями. Следователи располагали информацией, что, будучи директором Фонда, Тихоненко вступил в преступный сговор с подрядчиком в лице ООО «Паритет». Предварительно, после ремонта дома по одному контракту, между фондом и подрядчиком было заключено новое соглашение на ремонт того же дома.

После в деле появилась коррупционный след: обвинения касаются работы Тихоненко на должности начальника центрального отдела службы технического заказчика Фонда. Предварительно, именно тогда он получил не менее 740 тысяч рублей от одного из бизнесменов за помощь с заключением выгодных контрактов по замене лифтового оборудования. Сейчас же у следователей появились новые данные по делу.