В деле экс-главы челябинского Фонда капремонта Тихоненко вскрыли новые эпизоды
Виктор Тихоненко погряз в ворохе уголовных дел
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
В деле бывшего главы Фонда капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко выявили дополнительные коррупционные эпизоды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. Как уточнили в пресс-службе УФСБ по региону, речь идет о получении свыше 700 тысяч рублей от одного из бизнесменов.
«В рамках проведения следственных действий задокументирован дополнительный эпизод совершения противоправной деятельности директора фонда, выраженной в получении взятки в крупном размере. Установлено, что должностное лицо получил от директора коммерческой организации взятку в размере более 700 тысяч рублей за способствование в заключении договоров на выполнение работ по капительному ремонту многоквартирных домов Челябинска без соблюдения необходимых конкурсных процедур», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В пресс-службе СКР по региону добавили, что в отношении Тихоненко возбуждены дополнительные уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия), и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователем продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.
Тихоненко был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте. Изначально в его деле был лишь эпизод злоупотребления полномочиями. Следователи располагали информацией, что, будучи директором Фонда, Тихоненко вступил в преступный сговор с подрядчиком в лице ООО «Паритет». Предварительно, после ремонта дома по одному контракту, между фондом и подрядчиком было заключено новое соглашение на ремонт того же дома.
После в деле появилась коррупционный след: обвинения касаются работы Тихоненко на должности начальника центрального отдела службы технического заказчика Фонда. Предварительно, именно тогда он получил не менее 740 тысяч рублей от одного из бизнесменов за помощь с заключением выгодных контрактов по замене лифтового оборудования. Сейчас же у следователей появились новые данные по делу.
Тихоненко находится в СИЗО со дня задержания. Адвокаты пока безуспешно пытаются смягчить ему меру пресечения.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Гость09 декабря 2025 14:41все чиновники кристально честные люди.....))))
- роман09 декабря 2025 14:11как задолбали эти чиновники....