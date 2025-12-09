Посекунчики и балкон Лили Брик: тюменец побывал на одной из самых популярных экскурсий Урала

Самая вкусная экскурсия по Екатеринбургу начинается у здания городской администрации Фото: Евгений Галимов © URA.RU

Екатеринбург хранит множество секретов. На волне всероссийской популярности внутреннего туризма эти секреты стали доступны десяткам тысяч гостей Большого Урала. Однако для многих местных жителей часто остаются загадкой даже самые очевидные вещи, которые можно узнать из любого учебника истории.

Тюменский журналист, который не раз бывал в Екатеринбурге, решил попробовать раскрыть эти секреты. После прочтения десятков отзывов был выбран самый популярный на Урале маршрут — он тянется почти на 10 километров, охватывает множество интересных мест уральской столицы и отмечен на тротуарах города красной линией. В довесок экскурсовод предложил познакомиться с уральской кухней.

Заказать экскурсию можно на сайтах местных туроператоров. Общая стоимость прогулки — девять тысяч рублей, блюда и напитки в заведениях оплачиваются отдельно. Прогулка пешеходная, можно прийти с детьми. Ограничений по размеру группы нет; впрочем, мы гуляли вшестером — и нам показалось, что будь нас больше, было бы уже не так комфортно.Впечатления от поездки — в материале URA.RU.

Маршалл Жуков и свердловская слойка

Экскурсия начинается в самом центре Екатеринбурга. Экскурсовод — его зовут Константин (и, говорят, в туристическом сообществе его все узнают и без фамилии) — сообщает: площадь со статуей Ленина успела за 300 лет побывать и базарной, и соборной. Сейчас это — Центральная площадь, и именно она является точкой старта нашего маршрута.

Первое же историческое здание, о котором рассказывает экскурсовод — бывший доходный дом по правую сторону от площади. Построенный больше 200 лет назад двумя купцами, он дошел до наших дней почти без изменений. А с середины ХХ века не изменился вообще — именно таким видел здание маршалл Жуков во время конных выездов, пока отдыхал в Свердловске.

Именно в этом доходном доме спрятался буфет, в котором подают самое знаменитое свердловское лакомство — слойку. Стол к нашему приходу уже накрыт, причем весьма аутентично — с самоваром и тонким фарфором. Сама слойка представляет собой пышную ароматную выпечку на заквасках и сливочном масле. Константин рассказывает: эту выпечку когда-то придумали для максимальной сытности. Позже рецепт меняли, вместо масла добавляя маргарин, а вместо заквасок — быстрые дрожжи. Но в этом буфете рецепт используют традиционный.

Чай горячий и ароматный, а слойка выше всяких похвал — теплая, нежная и очень ароматная. Оценили вкус — двигаемся дальше.

















1/5 Самый важный — кольцевой — туристический маршрут отмечен в Екатеринбурге красной линией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сердце и душа Урала

По пути к самому сердцу Урала — месту, где некогда стоял крупнейший в России металлургический завод — проходим мимо помпезного здания городской администрации. Изначально оно было не таким вычурным — построили его обычным конструктивистским прямоугольником. Позже пришел «сталинский Ампир» — у горсовета появились лепнина, портал из четырех колонн, шпиль с часами. Это — история ХХ века, но наш путь ведет нас глубже, на 300 лет назад.

Этот путь занимает у нас всего несколько минут пешком. Следующая остановка — там, где начинался Большой Урал. Мост «Плотинка» — это действительно плотина, которая когда-то питала водой приводы первого на Урале и самого крупного в России металлургического завода. Именно здесь на протяжении 150 лет чеканили медную монету для всей Империи. От зданий той эпохи ничего не осталось, а все, что стоит вокруг берегов Исети — новодел.

В одном из этих новоделов находится знаменитый в Екатеринбурге паб. Эту точку автор упустит, чтобы остаться в рамках приличий и закона. Отмечу лишь, что по атмосфере место не уступает буфету, хотя и сильно от него отличается. Вскоре движемся дальше — в царство конструктивизма. К зданиям первой половины ХХ века в Екатеринбурге отношение особое...

1/3 До середины ХХ века никакой лепнины на этом здании не было — как и шпиля с часами Фото: Евгений Галимов © URA.RU

Блочные дома и балкон Лили Брик

Одна из изюминок архитектурного стиля Екатеринбурга (рассказывает нам экскурсовод) — нереальное количество зданий в стиле конструктивизма. По пути мы проходим мимо нескольких, но самое известное — центральный почтамт. Ярчайший пример архитектуры начала ХХ века практически не изменился ни по форме, ни по содержанию — здесь также расположен офис «Почты России».

Через дорогу — дом, известный, пожалуй, всем любителям поэзии. Ленина 36 и балкончик на втором этаже — в этой квартире после смерти Маяковского жила Лиля Брик. На первом этаже сейчас магазин готовой еды, на стенах которого — фотокопии писем, которые любовь поэта писала своему мужу.

К слову, эта квартира сдается. Экскурсовод поясняет: при желании можно найти объявления на частных досках и посидеть на подоконнике, на котором сидела роковая страсть Маяковского.









1/3 Знаковый пример конструктивизма Екатеринбурга — Главпочтамт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сытный финал

Подбираемся к финалу — он буквально в 50 метрах от Почтамта. Заведение позиционирует себя как оплот уральской кухни. Как следствие, главные блюда здесь — пельмени и посекунчики. Но обо всем по порядку.

Заведение оформлено в стиле дачи советских партийных бонз — фазенды. Повсюду необычные плакаты, алюминиевая посуда, а в центре одного из залов — камин, облицованный... пельменями разного калибра. Официантки в легких ситцевых платьях, стеллажи с садовыми культурами.

Для знакомства с основой основ уральской кухни нам предлагают взять набор мельменей — по несколько штук с разными начинками — и такой же набор посекунчиков. Для тех, кто далек от Урала, стоит пояснить: посекунчик — это небольшой чебурек с разнообразной начинкой.

Для полноты картины заказываем также несколько супов и чай. Заказы приносят быстро, а вот впечатления... разные. Традиционная мясная начинка — на Урале кроме говядины и курицы в составе обязательно должна быть баранина — выше всяческих похвал. А вот чебуречки с сыром вызывают смятение: когда раскусываешь хрустящее тесто, внутри ждешь совсем другого. Пельмени с мясом, рыбой и даже грибами очень неплохи, остальное — на любителя.

В качестве комплимента от шефа — пирожное «Картошка». Здесь его подают в сковороде, присыпанное «землей» из какао. В довесок — грабельки и лопатка: прежде чем есть, картошку надо выкопать. В целом выйти из этого завдения голодным невозможно — больших порций хватит даже самому ненасытному едоку.









1/3 Облицованный пельменями камин можно увидеть только на Урале Фото: Евгений Галимов © URA.RU

Выводы и впечатления

После экскурсии обменялись впечатлениями с другими участниками прогулки. Отмечу, что по Екатеринбургу вместе со мной гуляли гости из Челябинска, Москвы, Питера и других точек России.

